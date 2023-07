Harga Emas Selasa 18 Juli 2023 Turun Seceng di Rp 1.072.000 Per Gram

Karyawan menunjukkan emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) untuk investasi di gerai emas dan perhiasan Bulan Purnama Kota Malang, Jawa Timur, Senin (12/12/2022). Emas Antam pada perdagangan hari ini Selasa (18/7/2023) diperdagangkan di level Rp 1.072.000 per gram.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga jual logam mulia atau emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan hari ini, Selasa (18/7/2023) diperdagangkan di level Rp 1.072.000 per gram.

Dibandingkan kemarin, harga emas Antam naik Rp 1.000 per gram dari sebelumnya komoditas tersebut senilai Rp 1.073.000 per gram. Sementara, harga buyback atau pembelian kembali emas Antam juga mengalami penurunan Rp 1.000, yakni menjadi Rp 945.000 per gram.

Harga buyback ini berarti Antam akan membeli emas anda dengan harga tersebut di Butik Emas Logam Mulia Antam.

Dikutip dari situs Logammulia untuk harga emas dengan ukuran terkecil 0,5 gram sebelum pajak, tercatat pada hari ini berada di harga Rp 586.000. Selanjutnya untuk harga emas dengan ukuran terbesar yakni 1 kilogram, tercatat pada hari ini dibanderol senilai Rp 1,01 miliar.

Berikut rincian harga emas Antam hari ini, Selasa, 18 Juli 2023:

Harga emas batangan 0,5 gram: Rp 586.000

Harga emas batangan 1 gram: Rp 1.072.000

Harga emas batangan 2 gram: Rp 2.084.000

Harga emas batangan 3 gram: Rp 3.101.000

Harga emas batangan 5 gram: Rp 5.135.000

Harga emas batangan 10 gram: Rp 10.215.000

Harga emas batangan 25 gram: Rp 25.412.000

Harga emas batangan 50 gram: Rp 50.745.000

Harga emas batangan 100 gram: Rp 101.412.000

Harga emas batangan 250 gram: Rp 253.265.000

Harga emas batangan 500 gram: Rp 506.320.000

Harga emas batangan 1.000 gram: Rp 1.012.600.000