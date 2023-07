McDonalds Tebar Promo Menu Receh Mulai dari Rp 22.000, Ini Syaratnya

TRIBUNNEWS.COM – Berikut ini promo spesial McDonalds di bulan ini

Salah satu restoran cepat saji di Indonesia, McDonalds kembali menghadirkan promo spesial bertajuk “Menu Receh 1+1”

Promo tersebut berupa kombinasi dari rica-rica Chicken Rice McD dan pilihan berbagai minuman yang dapat dinikmati pelanggan McDonalds dengan harga mulai dari Rp 22.000

“Nikmati promo spesial menu receh Mcdonalds cuma 22 ribu an,” tulis McDonalds Indonesia dalam sebuah caption di akun Instagram resminya.

Beberapa pilihan dari “Menu Receh 1+1” McDonalds yang dapat dipilih pelanggan adalah sebagai berikut:

- Rica-rica Chicken Rice McD plus Choco Top

- Rica-rica Chicken Rice McD plus Teh Botol Sosro

- Rica-rica Chicken Rice McD plus Coca Cola

- Rica-rica Chicken Rice McD plus Ice Cream Cone

- Rica-rica Chicken Rice McD plus Fanta

- Rica-rica Chicken Rice McD plus Sprite

- Rica-rica Chicken Rice McD plus Air Mineral Prim-A

- Rica-rica Chicken Rice McD plus Fruit Tea Lemon

Syarat Mendapat Promo

Adapun syarat mendapat promo “Menu Receh 1+1” McDonalds adalah sebagai berikut:

- Promo berlaku untuk pembelian Dine In, Take Away, Drive Thru dan pemesanan secara online

- Promo berlaku di outlet McDonalds seluruh Indonesia, kecuali Bandara

- Harga di atas belum termasuk pajak

