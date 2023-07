Hadapi Tantangan, Perusahaan Didorong Jalankan Bisnis yang Berkelanjutan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perusahaan BUMN maupun swasta didorong menerapkan bisnis yang berkelanjutan dengan konsep ESG (Environmental, Social, Governance).

ESG sebagai sebuah kacamata dalam menjalankan bisnis, digunakan untuk melihat bagaimana suatu bisnis akan terus mengalami perubahan yang dinamis seiring dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada.

ESG pun merupakan kerangka kerja (framework) yang berperan sebagai akselerator untuk mencapai masa depan bisnis yang berkelanjutan.

Atas dasar itu, PT Olahkarsa Inovasi Indonesia bersama Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) membuat CSR Outlook Awards 2023 dengan memberikan penghargaan kepada perusahaan yang menerapkan konsep ESG.

Penghargaan diberikan ke dalam beberapa kategori diantaranya , Best Practice in Economic Empowerment, Best Practice in Education, Best Practice in Environment, Best Practice in Creating Shared Value dan Best Outstanding Leader.

Sebanyak 82 nomine menjadi peserta dalam CSR Outlook Award 2023 ini. 82 nomine tersebut kemudian melalui penjurian paper dan pitching.

Ricardo, perwakilan dari salah satu peraih penghargaan yakni PT Bukit Makmur Mandiri Utama sebagai peraih Gold Medal pada kategori Best Practice in Education mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan.

Dirinya mengatakan, CSR sendiri telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam operasi bisnis perusahaan nya.

“Kami menyadari bahwa untuk membangun bisnis yang berkelanjutan tidak hanya dengan mencari keuntungan semata, namun harus disertai dengan komitmen dalam menjaga lingkungan dan berkontribusi aktif dalam mensejahterakan masyarakat,” ujar Ricardo ditulis Sabtu (29/7/2023).