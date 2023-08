Hari Ini Nilai Tukar Rupiah Berpotensi Melemah ke Level Rp15.225, Berikut Faktornya

Karyawan menunjukkan mata uang Rupiah dan Dolar AS di tempat penukaran uang di Jakarta. Pelemahan nilai tukar mata uang Garuda pada pekan kemarin terdampak sentimen penguatan indeks dolar AS.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada Senin (7/8/2023) berpotensi mengalami pelemahan dan mengarah ke level Rp15.225 per dolar AS.

Sebelumnya pada Jumat (4/8/2023) sore, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada di level Rp15.170.

Angka tersebut melemah 16 poin dibandingkan penutupan sebelumnya senilai Rp15.186.

Nilai tukar rupiah juga sempat mengalami pelemahan hingga ke level Rp15.200.

Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengungkapkan, pelemahan nilai tukar mata uang Garuda pada pekan kemarin terdampak sentimen penguatan indeks dolar AS.

"Dalam sepekan terakhir, nilai tukar rupiah bergerak dalam rentang 15.080-15.209 per dollar dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sentimen risk-off di pasar keuangan global yang mendorong penguatan dollar indeks, kinerja dollar AS terhadap mata uang utama," papar Josua kepada Tribunnews, Minggu (6/8/2023).

"Sentimen risk off tersebut mendominasi pasca Fitch menurunkan peringkat utang Amerika Serikat mengindikasikan penurunan kondisi fiskal AS yang diperkirakan akan terjadi dalam tiga tahun ke depan dimana beban utang pemerintah yang tinggi dan terus meningkat, dan dalam hal tata kelola pemerintahan yang tercermin dari pembahasan batas utang yang terus berulang," sambungnya.

Menurutnya Josua, pelaku pasar masih mencermati beberapa rilis data ekonomi seperti inflasi AS bulan Juli yang diperkirakan berkisar 0,2 persen month to month atau 3,3 persen year on year.

Selain itu, rilis data consumer sentiment AS dan inflasi di tingkat produsen bulan Juli akan dirilis, di mana consumer sentiment diperkirakan akan turun dari bulan sebelumnya.

Sementara inflasi di tingkat produsen diperkirakan akan cenderung meningkat dari bulan sebelumnya.

"Dari beberapa rilis data ekonomi AS dan data inflasi Tiongkok, rupiah terhadap dolar AS (pada pekan depan) diperkirakan masih akan berada dalam kisaran Rp15.100 hingga Rp15.225," pungkasnya.