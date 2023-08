Promo Flash Sale 8.8 Pizza Hut: Beli Cheese Overload Square Pizza Cuma Bayar Rp 88.000

TRIBUNNEWS.COM – Berikut ini promo Flash Sale 8.8 dari Pizza Hut Indonesia.

Pizza Hut Indonesia kembali memberikan promo spesial bertajuk Flash Sale 8.8 untuk pelanggan setianya.

Promo Flash Sale 8.8 tersebut berupa potongan harga atau diskon untuk Cheese Overload Square Pizza dengan harga Rp 88.000.

“Spesial di tanggal 8 Agustus 2023, pizza favoritmu, Cheese Overload Square Pizza bisa kamu nikmati cuma dengan 88 ribu an aja,” tulis Pizza Hut Indonesia di akun Instagram resminya.

Sebagai perbandingan, jika tanpa promo atau dengan harga normal, menu Cheese Overload Square Pizza bisa didapatkan dengan harga Rp 115.000.

Syarat Mendapat Promo

Adapun syarat mendapat promo ini adalah sebagai berikut:

- Promo berlaku di outlet Pizza Hut seluruh Indonesia

(Untuk outlet Pizza Hut di wilayah Solo terdapat di Mall Solo Square, The Park Solo Baru, outlet Pizza Hut Nusukan)

- Promo ini hanya berlaku pada 8 Agustus 2023

- Promo berlaku untuk pembelian Dine In, Take Away, dan Delivery (tidak berlaku untuk pembelian melalui GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood)

- Harga tertera belum termasuk pajak

