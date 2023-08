Daftar Promo HUT ke-78 RI: KFC, Pizza Hut, CFC, McD, HokBen, Burger King

TRIBUNNEWS.COM - Menyambut HUT ke-78 RI, sejumlah gerai usaha makanan dan minuman menggelar promo selama peringatan Hari Kemerdekaan.

Misalnya KFC yang menggelar promo kombo spesial Kemerdekaan dengan harga Rp 78 ribu.

Sementara McDonald's juga menebar promo Paket Merdeka dengan hanya Rp 78 ribuan.

Bagi Anda yang ingin berhemat, dapat memanfaatkan promo HUT ke-78 RI untuk mendapatkan potongan harga.

Inilah daftar promo HUT ke-78 RI yang dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

1. KFC

KFC menebar promo kombo spesial kemerdekaan seharga Rp 78 ribu.

Dengan uang tersebut, pelanggan akan mendapatkan dua potong ayam KFC yang terdiri dari satu potongan besar dan satu potongan kecil.

Termasuk dua nasi, dua sup krim, dua sundae, satu botol Fanta ukuran medium, dan satu botol 1 Sprite ukuran medium.

Promo HUT ke-78 RI dari KFC berlaku selama 10 hari mulai dari 11-20 Agustus 2023.

Inilah syarat untuk menikmati promo kombo spesial kemerdekaan KFC:

- Bisa memilih ayam Crispy atau original recipe (OR)

- Harga yang tertera sudah termasuk pajak

- Berlaku untuk dine in, take away, drive thru