Promo Merdeka Richeese Factory: Makan Kenyang Berdua Cuma Bayar Rp 78.000, Ini Syaratnya

TRIBUNNEWS.COM – Berikut ini promo spesial Richeese Factory pada Agustus 2023.

Dalam rangka memeriahkan HUT ke-78 RI, Richeese Factory kembali memberikan promo spesial bagi pelanggan setianya.

Promo bertajuk “Merdeka Berdua” menawarkan makan kenyang berdua cukup dengan membayar Rp 78.000.

“Ada promo spesial Merdeka Berdua dengan menu yang bikin kalian kenyang,” tulis Richeese Factory dalam akun Instagram resminya.

Pelanggan yang membeli promo ini akan mendapat:

- 4 Fire Flying Chicken

- 2 Nasi

- 2 Medium Drink

Syarat Mendapat Promo

Adapun ketentuan untuk bisa mendapatkan promo ini adalah sebagai berikut:

1. Promo “Merdeka Berdua” berlaku di outlet Richeese Factory seluruh Indonesia

2. Promo ini berlaku dari tanggal 14 sampai 18 Agustus 2023

3. Promo ini berlaku melalui pembelian dine in, take away, drive thru, dan ojol (Grabfood)

4. Pilihan potongan ayam sesuai ketersediaan outlet

(Tribunnews.com/Mikael Dafit)