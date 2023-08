Kumpulan Promo Spesial HUT ke-78 RI: Ada Holland Bakery hingga Chatime

TRIBUNNEWS.COM – Berikut kumpulan promo spesial dari beberapa brand dalam rangka menyambut HUT ke 78 RI.

Dalam rangka menyambut HUT ke-78 RI, sejumlah brand makanan dan minuman di Indonesia memberikan promo spesial.

Promo spesial bertajuk “Kemerdekaan” ini tentu saja ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Berikut ini kumpulan beberapa promo dalam rangka memeriahkan HUT ke-78 RI:

1. Holland Bakery

Dalam rangka memeriahkan HUT ke-78 RI, Holland Bakery Indonesia memberikan promo spesial bertajuk “Gebyar Kemerdekaan” bagi pelanggan setianya.

Promo tersebut berupa potongan harga atau diskon sebesar 22 persen untuk semua produk Holland Bakery

Promo ini berlaku pada tanggal 17 dan 18 Agustus 2023 di outlet Holland Bakery seluruh Indonesia.

2. Waroeng Steak

Waroeng steak & shake memberikan promo kemerdekaan berupa dua menu Best Seller Waroeng Steak yakni 2 Steak Waroeng plus 2 Milkshake dan 2 Chicken Double plus 2 Milkshake yang dapat dinikmati dengan harga Rp 78.000.

Selain kedua menu di atas, Waroeng Steak juga memberikan promo untuk pembelian 3 Milkshake (stroberi atau vanila) dengan harga Rp 45.000.

Promo ini ini berlaku dari 15-18 Agustus 2023 di outlet Waroeng Steak seluruh Indonesia.

3. J.CO Donuts

Kemudian J.CO Donuts juga turut memeriahkan HUT ke-78 RI dengan promo menarik. Promo tersebut menawarkan pembelian 3 box JPop dengan harga mulai Rp 135.000.