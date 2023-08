Layanan QRIS Bisa Transfer hingga Tarik Tunai, Ini Rincian Biaya Adminnya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah resmi memiliki fitur transfer, tarik tunai hingga setor tunai. Ada beberapa biaya admin yang dikenakan dalam transaksi tersebut.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, biaya transaksi QRIS Tuntas (tarik tunai, transfer, setor tunai) ini dinilai sangat murah dibandingkan dengan transaksi Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yaitu Rp 6.500 per satu kali transaksi.

"Biayanya adalah murah. Biaya tarik tunai dengan QRIS Tuntas ditetapkan sesuai kesepakatan dengan industri Rp 6.500 per transaksi, untuk transaksi on us intra PJP (penyedia jasa pembayaran) melalui agen dan transaksi off us antar PJP," kata Perry kepada wartawan di Kantor BI, Kamis (17/8/2023).

Perry bilang, biaya transaksi yang dilakukan antar PJP yang sama justru tidak dikenakan tarif. Bahkan, dia menilai hal itu lebih murah dibandingkan tarik tunai di ATM sebesar Rp 7.500.

"Tarik tunai di agen berkisar Rp10.000 sampai Rp20.000," tuturnya.

Sedangkan untuk transfer menggunakan QRIS Tuntas tarifnya sama dengan layanan BI Fast yakni Rp 2.500 per satu kali transaksi.

"Kalau BI Fast kan harus pakai account, kalau QRIS Tuntas boleh pakai Account tapi juga boleh uang elektronik biaya murah Rp 2.500," tutur dia.

Selain itu, Perry menyampaikan, untuk transaksi sampai dengan Rp 100.000 tarifnya jauh lebih murah yakni Rp 2.000.

"Untuk transaksi sampai dengan Rp100.000 per transaksi itu biaya lebih murah," ungkapnya.

Adapun tarif setor tunai menggunakan QRIS Tuntas biayanya sebesar Rp 5.000 per transaksi yang berlaku untuk penggunaan melalui agen. Sedangkan transaksi sesama mitra PJP dan via ATM tidak dikenakan biaya.



"Lagi lagi ini lebih murah, jauh lebih murah karema dibandingkan biaya setor tunai melalui agen saat ini yang dapat berkisar Rp10.000 sampai Rp20.000 per transaksi," ungkapnya.