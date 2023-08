Update Bahan Pangan per 20 Agustus 2023: Bawang, Cabai, Gula hingga Beras Turun Harga

TRIBUN JABAR/TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN

Update harga pangan per 20 Agustus, bawang merah turun jadi Rp 32.050 per kg, bawang putih anjlok Rp 41.250 per kg. Cabai rawit hijau harganya juga turun jadi 40.750 per kg dan beras super banting harga Rp 14.900 per kg.