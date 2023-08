IHSG dan Rupiah Hari Ini Berjaya, IHSG Meroket ke Level 6.916

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Perdagangan saham dan mata uang rupiah pada Selasa (22/8/2023) berakhir di zona hijau.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup meroket 50,41 poin atau 0,73 persen ke level 6.916,45.

Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berdasarkan data Yahoo Finance ditutup menguat 9 poin atau 0,05 persen ke Rp 15.310 per dolar AS.

Baca juga: IHSG Pagi Ini Berada di Zona Hijau Menguat 0,26 Persen ke 6.877

Pada pagi tadi sekira pukul 09.05, IHSG bergerak naik tipis 4,42 poin atau 0,06 persen ke level 6.870,45 dengan pergerakan level tertinggi sempat berada di 6.883,82 dan terendah 6.860,68.

Hingga penutupan sore ini, ada 20,68 miliar lembar saham yang diperdagangkan dengan jumlah frekuensi transaksi sebanyak 1,22 juta kali senilai Rp 10,85 triliun.

Dari 11 sektor saham, sepuluh sektor tercatat menguat dipimpin sektor transportasi naik 1,28 persen, energi naik 1,28 persen, dan industri dasar naik 0,97 persen.

Kemudian di Bursa Efek Indonesia hingga penutupan sore ini, sebanyak 274 saham tercatat naik, 235 saham turun, dan 239 saham stagnan.

Saham-saham yang menguat tertinggi atau top gainers secara persentase, antara lain PT Alfa Energi Investama Tbk (FIRE) naik 26,79 persen ke Rp 71, PT Grahaprima Sukses Mandiri Tbk (GTRA) naik 25 persen ke Rp 260, dan PT Pantai Indah Kapuk Dia Tbk naik 20 persen ke Rp 2.880.

Sementara, saham-saham yang melemah terbesar atau top losers secara persentase, antara lain PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk (RELI) turun 14,88 persen ke Rp 515, PT Humpuss Maritim Internasional Tbk (HUMI) turun 14,73 persen ke Rp 191, dan PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk (DIVA) turun 14,69 persen ke Rp 360.

Rupiah Terkerek

Sementara pergerakan rupiah hingga sekira pukul 09.15, melesat 5 poin atau 0,03 persen ke Rp 15.314 per dolar AS.

Mata uang Garuda terhadap Greenback pada hari ini bergerak dalam kisaran Rp 15.299 per dolar AS hingga Rp 15.328 per dolar AS.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah pada perdagangan hari ini ditutup pada level Rp 15.316 per dolar AS, meningkat 8,5 poin atau 0,06 persen.

Sementara, rupiah berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia pada level Rp 15.326 per dolar AS.

Adapun berdasarkan RTI hingga sekira pukul 18.00, rupiah melemah 0,47 persen terhadap dolar Australia ke level Rp 9.821, serta menguat 0,14 persen terhadap yuan China ke level Rp 2.098.

Baca juga: IHSG Jumat Pagi Merosot hingga 0,32 Persen ke 6.878

Selain itu, rupiah menguat 0,07 persen terhadap euro ke level Rp 16.689, dan melemah 0,09 persen terhadap poundsterling ke level Rp 19.570.