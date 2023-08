Promo McDonald’s: Beli Paket Hemat atau PaNas Ukuran Large Dapat Gratis 1 McFlurry Oreo

TRIBUNNEWS.COM – Berikut ini promo spesial McDonalds di bulan Agustus.

Salah satu restoran cepat saji di Indonesia, McDonald’s kembali memberikan promo spesial bagi pelanggan setianya.

Promo yang ditawarkan McDonald’s yaitu setiap pembelian Paket Hemat Large atau PaNas Spesial Large akan mendapat satu McFlurry Oreo secara gratis.

“Ada promo spesial buat kamu nih McDonald’s Lovers,” tulis McDonalds Indonesia dalam sebuah caption di akun Instagram resminya.

“Nikmati McFlurry Oreo gratis setiap pembelian Paket Hemat Large atau PaNas Spesial Large,” sambungnya.

Untuk pilihan menu dari Paket Hemat/PaNas terdiri dari :

- Satu ayam plus nasi dan minuman coca-cola ukuran Large;

- Satu Cheeseburger plus French Fries dan minuman coca cola ukuran Large.

Syarat Mendapat Promo

Adapun ketentuan mendapat promo tersebut sebagai berikut:

- Promo Gratis McFlurry berlaku dari tanggal 23 hingga 27 Agustus 2023

- Promo berlaku di outlet McDonalds seluruh Indonesia, kecuali Bandara

- Promo tidak berlaku untuk PaNas 1 dan 2, PaNas Hebat

- Promo gratis McFlurry Oreo tidak berlaku untuk pembelian pada pukul 01.00 s/d 05.00 WIB

- Promo berlaku untuk pembelian Dine In, Take Away, Drive Thru, Delivery (via McDelivery, GoFood, GrabFood, ShopeeFood).

(Tribunnews.com/Mikael Dafit)