BRI Raup Laba Konsolidasi Rp29,55 Triliun Sepanjang Semester I 2023

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) meraup laba konsolidasi sebesar Rp29,56 triliun sepanjang semester I 2023.

Laporan keuangan yang direviu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota firma Ernst & Young Global Limited) itu laba BRI naik 18,83 persen secara year on year.

“Sampai akhir Juni 2023 BRI Group mencatatakan aset menjadi Rp1.805 triliun. Pertumbuhan aset ini diikuti laba Rp29,56 triliun atau tumbuh 18,83 persen yoy,” kata Direktur Utama BRI Sunarso dalam konferensi pers virtual, Rabu (30/8/2023).

Baca juga: Cara Bayar Pakai QRIS Lewat BCA, Mandiri, BRI, dan BNI

“Inilah yang saya katakan kinerja balance sheet sangat baik,” lanjutnya.

Sunarso menyampaikan bahwa BRI berhasil melakukan orkrestasi sinergi sehingga berhasil tumbuh sehat dan bekelanjutan.

Lonjakan laba BRI secara konsolidasi ditopang kenaikan pendapatan bunga kredit hingga Juni 2023 menjadi Rp85,59 triliun.

Pada periode yang sama tahun sebelumnya, BRI mencatatkan pendapatan bunga Rp76,86 triliun.

“Kredit dampai akhir tahun triwula II sebesar Rp 1.213 triliun ditopang segmen mikro di mana tumbuh 11,41 persen yoy,” tukasnya.

Meski demikian, BRI mencatatkan beban bunga juga melonjak dari Rp12,24 triliun menjadi Rp20,05 triliun.

Alhasil pendapatan bunga bersih menjadi Rp65,54 triliun.

Sunarso menyebut porsi kredit UMKM BRI meningkat double digit.

Baca juga: Tekan Biaya Operasional, Royal Bank of Canada PHK 1.800 Karyawan

Hingga Juni 2023 mencapai 84,48 persen dari total kredit BRI.

“Total sumbangsih kredit UMKM terhadap portofolio BRI mencapai 84,48 persen atau secara nilai mencapai Rp 1.015,54 triliun,” tuturnya.

Capaian ini sudah hampir mendekati aspirasi BRI terkait porsi kredit UMKM sebeser 85 persen.

“Padahal aspirasi ini ingin kita capai di 2025,” imbuhnya

Dengan seluruh capaian ini, laba bersih per saham naik dari Rp164 per lembar menjadi Rp195 per lembar.