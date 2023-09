Harga Beras di Jabodetabek Per 4 September Masih Melambung Naik, Tembus Rp 17.800 Per Kg

TRIBUNNEWS.COM – Berikut update harga pangan di pasar tradisional di wilayah Jabodetabek hari ini, Senin (4/9/2023).

Di awal bulan September komoditas beras mengalami lonjakan harga hingga tembus diatas rata-rata.

Mengutip data Badan Pangan Nasional, harga beras jenis premium pada Senin pagi naik di kisaran 17.800 per kg.

Baca juga: Asia Darurat Pangan, Harga Beras Dunia Sentuh Level Tertinggi, Bagaimana Antisipasi Bulog?

Lonjakan serupa juga terjadi pada komoditas beras medium, yang kini dibanderol lebih mahal yakni naik Rp 15.400 per kg.

Sementara beras kualitas bawah melonjak dikisaran Rp 13.750 per kg

Tak hanya komoditas beras yang mengalami kenaikan harga pada perdagangan hari ini.

Sejumlah komoditas cabai juga turut mencatatkan lonjakan harga yang tajam.

Diantaranya seperti cabai keriting yang naik jadi Rp 51.650 per kg

Diikuti kenaikan harga pada komoditas cabai merah besar yang dijual diatas harga rata-rata yakni Rp 61.650 per kg .

Berikut rincian harga sembako pada Senin, 4 September 2023 :



1. Beras



- Beras Kualitas Bawah I : Rp 13.750 per kg.

Naik 1,1 persen atau Rp 150 dari harga sebelumnya yakni Rp 13.600 per kg



- Beras Kualitas Bawah II : Rp 13.050 per kg.

Naik 1,56 persen atau Rp 200 dari harga sebelumnya yakni Rp 12.850 per kg



- Beras Kualitas Medium I : Rp 15.400 per kg.

Naik 0,98 persen atau Rp 150 dari harga sebelumnya yakni Rp 15.250 per kg



- Beras Kualitas Medium II : Rp 14.400 per kg

Naik 1,05 persen atau Rp 150 dari harga sebelumnya yakni Rp 14.250 per kg



- Beras Kualitas Super I : Rp 17.800 per kg.

Naik 1,71 persen atau Rp 300 dari harga sebelumnya yakni Rp 17.500 per kg



- Beras Kualitas Super II : Rp 15.850 per kg.

Naik 2,26 persen atau Rp 350 dari harga sebelumnya yakni Rp 15.500 per kg



2. Gula Pasir



- Gula Pasir Lokal : Rp 15.650 per kg (stabil).



- Gula Pasir Premium : Rp 15.850 per kg (stabil).



3. Minyak Goreng



- Minyak Goreng Kemasan Bermerek I : Rp 20.450 per kg (stabil).



- Minyak Goreng Kemasan Bermerek II : Rp 19.750 per kg.

Turun 1 persen atau Rp 200 dari harga sebelumnya yakni Rp 19.500 per kg



- Minyak Goreng Curah : Rp 16.400 per kg (stabil).



4. Daging Sapi



- Daging sapi kualitas I : Rp 146.650 per kg (stabil).



- Daging sapi kualitas II : Rp 136.650per kg (stabil).



5. Daging Ayam Ras



- Daging ayam ras segar : Rp 38.500 per kg.

Turun 2,28 persen atau Rp 900 dari harga sebelumnya yakni Rp 39.100 per kg



6. Telur Ayam



- Telur ayam ras segar : Rp 27.000 per kg.

Turun 6,41 persen atau Rp 1.850 dari harga sebelumnya yakni Rp 28.850 per kg



7. Cabai



- Cabai merah keriting : Rp 51.650 per kg.

Naik 5,09 persen atau Rp 2.500 dari harga sebelumnya yakni Rp 49.150 per kg



- Cabai merah besar : Rp 61.650 per kg.

Naik 10,38 persen atau Rp 5.850 dari harga sebelumnya yakni Rp 55.800 per kg



- Cabai rawit hijau : Rp 41.650 per kg.

Naik 4,13 persen atau Rp 1.650 dari harga sebelumnya yakni Rp 40.000 per kg



- Cabai rawit merah : Rp 49.150 per kg.

Turun 9,23persen atau Rp 5.000 dari harga sebelumnya yakni Rp 44.150 per kg



8. Bawang



- Bawang merah : Rp 35.000 per kg (stabil).



- Bawang Putih : Rp 45.000 per kg (stabil).



(Tribunnews.com/Namira Yunia Lestanti)