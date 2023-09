Promo Pizza Hut: Beli Pan Reguler Pizza Cuma Bayar Rp 99.000, Ini Syaratnya

TRIBUNNEWS.COM – Berikut ini promo spesial Pizza Hut Indonesia di bulan September.

Restoran cepat saji, Pizza Hut Indonesia kembali memberikan promo spesial bagi pelanggan setianya.

Promo Pizza Hut kali ini menawarkan harga spesial untuk setiap pembelian Pan Reguler Pizza yang dapat dinikmati dengan harga Rp 99.000.

“Nikmati pan regular pizza favoritmu cuma Rp99rb nett/pizza” tulis Pizza Hut Indonesia dalam sebuah caption di akun Instagram resminya.

Syarat Mendapat Promo

Adapun syarat mendapat promo gajian buat menu jagoan adalah sebagai berikut:

- Promo berlaku di outlet Pizza Hut seluruh Indonesia, kecuali Bandara Jakarta dan Bali

(Untuk outlet Pizza Hut di Jakarta terdapat Pizza Hut Resto Rawamangun, Pizza Hut Resto Matraman Raya, Pizza Hut Resto Juanda. Sedangkan outlet Pizza Hut di Bandung terdapat di Pizza Hut Citarum, Pizza Hut Sukasari, Pizza Hut Kiaracondong)

- Promo ini berlaku untuk semua pilihan topping

- Promo ini berlaku dari tanggal 4 hingga 12 September 2023

- Promo ini berlaku untuk pembelian dine in, take away, ojek online (GoFood, GrabFood, ShopeeFood) dan aplikasi delivery

- Harga di atas belum termasuk pajak.

(Tribunnews.com/Mikael Dafit)