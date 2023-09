Promo KFC: Nikmati 7 Ayam KFC Cuma Bayar Rp 93.000, Berlaku Hari Ini

TRIBUNNEWS.COM – Berikut ini promo spesial KFC di bulan September.

Salah satu restoran cepat saji di Indonesia, Kentucky Fried Chicken atau biasa dikenal KFC kembali memberikan promo spesial bagi pelanggan setianya.

Promo bertajuk “The Best Thursday” menawarkan harga spesial untuk pembelian 7 potong ayam KFC.

“Promo The Best Thursday kembali hadir di hari Kamis,” tulis KFC Indonesia dalam keterangan caption di akun Instagram resminya.

“Kamu bisa bawa pulang 7 ayam KFC dengan harga Rp 93 ribu an,” sambungnya.

Syarat Mendapat Promo

Adapun ketentuan untuk bisa mendapatkan promo ini adalah sebagai berikut:

- Promo “The Best Thursday” berlaku hanya di hari Kamis selama bulan September

- Promo ini berlaku untuk pembelian dine in, take away, drive thru, home delivery, aplikasi KFCku dan aplikasi marketplace.⁠

⁠- Bisa memilih ayam Crispy, O.R., atau Mix (Crispy + O.R.).⁠

- Ayam terdiri dari 4 potongan besar dan 3 potongan kecil.⁠

- Harga tertera adalah harga terendah dan belum termasuk pajak yang berbeda di setiap daerah.⁠

- Harga aplikasi marketplace berbeda sesuai dengan kebijakan aplikasi.⁠

(Tribunnews.com/Mikael Dafit)