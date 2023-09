Analis: Rupiah Pekan Depan Berpotensi Melemah ke Level Rp 15.400 per Dolar AS

Tribunnews/JEPRIMA

ilustrasi. Petugas menunjukkan uang rupiah dan dolar AS di salah satu gerai penukaran mata uang asing di Masagung Money Changer, Jakarta Pusat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada Senin (11/9/2023) berpotensi melemah dan mengarah ke level Rp 15.400 per dolar AS.