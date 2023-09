Promo PHD: Nikmati 1 Box Quartza dengan 4 Topping Cuma Bayar Rp 99.000, Berlaku Hari Ini

TRIBUNNEWS.COM – Berikut ini promo spesial Pizza Hut Delivery di bulan September.

Salah satu restoran cepat saji di Indonesia, Pizza Hut Delivery Indonesia atau biasa dikenal PHD kembali memberikan promo spesial bagi pelanggan setianya.

Promo “Super Week 99” menawarkan potongan harga atau diskon untuk pembelian satu box Quartza Pizza dengan empat topping berbeda seharga Rp 99.000.

“Kalian bisa ngerasain topping Meat Lovers, Tuna Melts, Cheese Overload dan Super Supreme dalam 1 box cuma Rp 99 ribu an,” tulis PHD Indonesia dalam keterangan caption di akun Instagram resminya.

Sebagai perbandingan, jika tanpa promo atau harga normal, satu box Quartza dengan empat topping berbeda dijual seharga Rp 132.000.

Syarat Mendapat Promo

Adapun ketentuan untuk bisa menikmati promo ini sebagai berikut:

- Promo “Super Week 99” berlaku hingga 12 September 2023

- Promo berlaku di outlet PHD seluruh Indonesia.

(Outlet PHD Jakarta terdapat di PHD Petojo Utara, PHD Tebet, PHD Pasar Minggu. Sedangkan outlet PHD di Surabaya terdapat di PHD Dharma Husada, PHD Wonorejo, PHD Mejoyo)

- Promo ini berlaku untuk pembelian dine in, take away dan delivery

- Pembayaran dapat dilakukan menggunakan metode apapun, seperti cash ataupun QRIS dan lainnya.

