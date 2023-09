Dampak Kenaikan Harga BBM, Inflasi Amerika Melonjak ke Level 3,7 Persen

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Menurut catatan Biro Statistik Tenaga Amerika, indeks harga konsumen (IHK) AS selama bulan Agustus 2023 naik jadi 3,7 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), Rabu (13/9/2023)

Angka tersebut melonjak sekitar 0,6 persen bila dibandingkan indeks inflasi di bulan Juli kemarin yang hanya berada di level 3,2 persen (year-on-year/yoy). Kenaikan tersebut bahkan jadi yang tertinggi, setelah 12 bulan berturut-turut inflasi Amerika melandai di level terendah.

Melansir dari Reuters, lonjakan inflasi dibulan Agustus terjadi dampak dari krisis pasokan bahan bakar minyak (BBM) usai sejumlah negara OPEC+ memperketat kebijakan ekspor minyak mentah. Seperti pemerintah Arab Saudi yang memperpanjang pemotongan produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari hingga akhir Oktober 2023, dengan dalih untuk menjaga pasokan minyak tetap ketat.

Langkah serupa juga diambil Rusia yang mengumumkan pemotongan ekspor sebanyak 500 ribu barel per hari (bpd) pada Agustus dan 300 ribu bpd pada September 2023.

Imbas pemangkasan yang dilakukan kedua eksportir minyak terbesar di dunia, stok bahan bakar minyak di kilang Amerika susut jadi 422,9 juta barel.

Jumlah tersebut turun tajam bila dibandingkan dengan persedian minyak di pekan lalu yang mencapai 10,6 juta barel.

Tekanan ini yang kemudian membuat para investor memperketat peredaran minyak di pasaran, hingga membuat harga minyak melesat ke puncak tertinggi yakni 3,984 dolar AS per galon dan laju inflasi umum melonjak jauh di atas target bank sentral AS The Federal Reserve.

Dengan naiknya laju inflasi di bulan Agustus, sebagian besar analis memprediksi apabila bank sentral The Fed akan kembali menaikkan suku bunga acuan ke level yang lebih tinggi pada pertemuan di akhir bulan September mendatang.

Kendati pengetatan moneter ini memicu tindakan wait and see para investor di perdagangan pasar wall street, namun dengan langkah ini The Fed mengklaim kenaikan suku bunga dapat menekan laju inflasi agar turun di level 2 persen, sesuai dengan target awal pemerintah Amerika.