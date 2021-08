Mengenal Vaksin Sputnik V Buatan Rusia, Ini Manfaat dan Efek Sampingnya

FATIMA SHBAIR/GETTY IMAGES EROPA/GETTY IMAGES VIA AFP

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini sejumlah informasi mengenai vaksin Covid-19 buatan Rusia, Sputnik V.

Pemerintah telah menerbitkan izin penggunaan sejumlah vaksin untuk penanganan Covid-19 di Indonesia.

Melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) pemerintah menerbitkan Izin Penggunaan Darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Sinovac (CoronaVac), Vaksin Covid-19 Bio Farma, AstraZeneca Covid-19 Vaccine, Sinopharm, Moderna, dan Comirnaty (Pfizer).

Terbaru, Badan POM kembali memberikan persetujuan terhadap satu produk vaksin Covid-19 yang baru, yaitu Vaksin Covid-19 Sputnik V.

Dikutip dari pom.go.id, vaksin Covid-19 Sputnik-V merupakan vaksin yang dikembangkan oleh The Gamaleya National Center of Epidemiology and Microbiology di Rusia, yang menggunakan platform Non-Replicating Viral Vector (Ad26-S dan Ad5-S).

Baca juga: Vaksinasi Booster Rencananya Akan Dimulai Awal 2022, Kemenkes Ungkap 4 Pertimbangannya

Baca juga: Cara Cek dan Unduh Sertifikat Vaksin Covid-19 di PeduliLindungi, Siapkan NIK

Vaksin ini didaftarkan oleh PT Pratapa Nirmala sebagai pemegang EUA dan bertanggung jawab untuk penjaminan keamanan dan mutu vaksin ini di Indonesia.

Vaksin Sputnik V digunakan dengan indikasi pencegahan Covid-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 untuk orang berusia 18 tahun ke atas.

Vaksin diberikan secara injeksi intramuscular (IM) dengan dosis 0,5 mL untuk dua kali penyuntikan dalam rentang waktu 3 (tiga) minggu.

Adapun vaksin Sputnik V termasuk dalam kelompok vaksin yang memerlukan penyimpanan pada kondisi suhu khusus, yaitu pada suhu -20oC ± 2oC.

Berdasarkan hasil kajian terkait dengan keamanannya, efek samping dari penggunaan Vaksin Covid-19 Sputnik-V merupakan efek samping dengan tingkat keparahan ringan atau sedang.