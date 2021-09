Bantu Kesulitan Masyarakat di Masa Pandemi, Suhendro Wang Salurkan Sembako

TRIBUNNEWS.COM - Walaupun kasus Covid-19 sudah menurun cukup jauh, tetapi masih banyak masyarakat merasakan dampak.

Bukan hanya masalah kesehatan, pandemi juga berimbas pada kondisi finansial.

Suhendro Wang, bos PT. Cita Rasa Palembang sebagai pabrik yang memproduksi merk Pempek CRP, tak mau tinggal diam.

Ia melakukan aksi sosial pada September 2021 untuk membantu masyarakat yang kurang mampu di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat.

Suhendro membagikan sembako yang terdiri dari beras, gula pasir, minyak goreng, telur, susu, dan kecap untuk masyarakat yang terdampak berat dalam hal ekonomi.

Ia berkomitmen memberikan kontribusi kepada masyarakat Indonesia karena merasa sudah mendapatkan banyak kebaikan dan kemurahan rezeki dari negeri tercinta.

"Ini waktunya untuk kita membalasnya dengan sedikit kemampuan dan kesanggupan yang kita miliki. Kami berharap banyak perusahaan dapat ikut melakukan kegiatan seperti ini,” ujar Suhendro.

Menurut dia, ssekecil apapun bantuan yang dibuat dan lakukan saat ini, akan sangat berarti bagi bagi masyarakat yang membutuhkan.

"We must unite, work together for the future of Indonesia. Tidak lupa ada pepatah kuno berbunyi: Jika dalam kondisi ekonomi bagus, anda melakukan kebaikan; itu biasa saja, tetapi jika dalam kondisi ekonomi jelek, anda melakukan kebaikan: itu baru luar biasa,” tutup Suhendro.