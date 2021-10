WHO Bentuk SAGO Group untuk Lacak Asal-usul 'Patogen Baru', Termasuk SARS-CoV-2

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JENEWA - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi mengumumkan pembentukan kelompok penasihat untuk melacak asal-usul penyakit baru, dimulai dengan SARS-CoV-2, virus penyebab penyakit virus corona (Covid-19).

Perlu diketahui, kelompok ini ikut dalam rombongan satuan tugas ad-hoc yang dikirim ke China awal tahun ini untuk berbagi data pada hari-hari awal pandemi.

Dikutip dari laman Sputnik News, Jumat (15/10/2021), Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan Kelompok Penasihat Ilmiah untuk Asal Usul Patogen Novel (SAGO Group) ini merupakan kelompok baru WHO yang akan mengambil peran satuan tugas sebelumnya, namun akan melembagakan fungsinya untuk wabah di masa depan.



"Kemunculan virus baru yang berpotensi memicu epidemi dan pandemi merupakan fakta alam, dan meskipun SARS-CoV-2 adalah virus terbaru, itu bukan yang terakhir," kata Tedros.

Menurutnya, sangat penting memahami dari mana patogen baru berasal, karena ini dapat mencegah munculnya wabah di masa depan dengan potensi epidemi dan pandemi, ini tentu saja memerlukan berbagai keahlian.

"Kami sangat senang dengan kualitas ahli yang dipilih dari seluruh dunia untuk SAGO Group ini, kami pun berharap dapat bekerja sama dengan mereka untuk membuat dunia lebih aman," jelas Tedros.

Kelompok ini terdiri dari 26 ahli yang dinominasikan, beberapa diantaranya juga merupakan bagian dari misi WHO ke Wuhan, China pada Januari 2021.

Termasuk Vladimir Dedkov, Farag Elmoubasher, Thea Fischer, Marion Koopmans, Hung Nguyen dan John Watson.

Orang yang ditunjuk lainnya termasuk perwakilan dari lembaga kesehatan masyarakat di seluruh dunia, yakni dari Institut Virologi Berlin, Institut Genomik Beijing, Institut Pasteur Prancis, dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (AS).

Daftar tersebut dilaporkan masih belum diselesaikan, dan konsultasi publik selama dua minggu pun akan dilakukan untuk mengeluarkan persetujuan resmi mereka terkait pekerjaan itu.