AFP/GEOFF ROBINS

Sederet pelancong Kanada di mobil atau rumah motor mereka, membentang melintasi Jembatan Pelangi antara Air Terjun Niagara, Ontario, dan Air Terjun Niagara New York, pada 7 November 2021. - Amerika Serikat membuka kembali perbatasan darat dan udaranya Senin 8 November untuk asing pengunjung divaksinasi penuh terhadap Covid-19, mengakhiri 20 bulan pembatasan perjalanan dari seluruh dunia yang memisahkan keluarga, pariwisata yang tertatih-tatih, dan hubungan diplomatik yang tegang. Larangan, yang diberlakukan oleh mantan presiden Donald Trump pada awal 2020 dan ditegakkan oleh penggantinya Joe Biden, telah banyak dikritik dan menjadi simbol pergolakan yang disebabkan oleh pandemi. Pembatasan itu sangat tidak populer di Eropa dan tetangga AS, Kanada dan Meksiko.Strain Omicron Mungkin Sudah Ada di AS, Dprediksi Akan Menyebar di Seluruh Wilayah (Photo by Geoff Robins / AFP)