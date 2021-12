Gejala Omicron, Ini Bedanya Gejala Varian Delta dengan Varian Baru Virus Corona Omicron

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini informasi terkait gejala varian baru virus Covid-19 Omicron, lengkap beserta gejala pada varian Delta.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menamai varian baru virus corona varian B.1.1.529 "Omicron", setelah huruf ke-15 dari alfabet Yunani, dan menetapkannya sebagai Variant of Concern (VoC).

Dikutip dari Covid19.go.id, alasan Omicron masuk dalam kategori VoC adalah karena peningkatan risiko infeksi ulang varian ini lebih tinggi dibanding VoC lainnya.

"Dalam beberapa minggu terakhir, infeksi telah meningkat tajam, bertepatan dengan deteksi varian B.1.1.529."

"Infeksi B.1.1.529 terkonfirmasi pertama yang diketahui berasal dari spesimen yang dikumpulkan pada 9 November 2021," demikian penjelasan WHO yang dipublikasikan pada Jumat (26/11/2021).

Menurut Ahli Epidemiologi Indonesia dan Peneliti Pandemi dari Griffith University, Dicky Budiman, varian ini menjadi satu pertanda yang sangat serius.

Pasalnya, Omicron langsung ditetapkan sebagai Varian of Concern.

Pada varian mutasi sebelumnya, perlu beberapa tahapan sampai bisa menjadi Varian of Concern.

"Ini adalah salah satu pertanda yang sangat serius. Dan umumnya penetapan varian itu dari varian of interested dulu atau under of investigation. Tapi, ini langsung lompat dan ini menjadi varian of concern," ungkapnya saat ditanyai Tribunnews.com, Sabtu (27/11/2021).

Gejala Varian Omicron