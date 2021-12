Apa Itu Omicron? Varian Baru Virus Corona yang Ditetapkan Sebagai Variant of Concern

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini pembahasan mengenai apa itu varian baru virus corona Omicron.

Varian baru virus corona B.1.1 529 atau yang dinamakan Omicron, disebut sebagai varian super yang dilaporkan dari Afrika Selatan.

Dikutip dari NPR, varian Omicron dilaporkan dapat memiliki mutasi dua kali lebih banyak dibandingkan varian Delta, dan menjadi varian dominan di sebagian besar dunia selama musim panas.

Lantas, apa itu Varian Omicron?

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengadakan pertemuan darurat, di mana mereka akan memutuskan apakah varian B.1.1.529 masuk kelompok Variant under investigation (VUI), atau akan masuk Variant of Interest (VOI) atau Variant of Concern (VOC).

Dalam pertemuan darurat tersebut, mereka menamai varian baru virus corona "Omicron", setelah huruf ke-15 dari alfabet Yunani, dan menetapkannya sebagai "Variant of Concern (VOC)".

Menurut Ahli Epidemiologi Indonesia dan Peneliti Pandemi dari Griffith University, Dicky Budiman, varian ini menjadi satu pertanda yang sangat serius.

Pasalnya, Omicron langsung ditetapkan sebagai Varian of Concern.

Pada varian mutasi sebelumnya, perlu beberapa tahapan sampai bisa menjadi Varian of Concern.

"Ini adalah salah satu pertanda yang sangat serius. Dan umumnya penetapan varian itu dari varian of interested dulu atau under of investigision. Tapi ini langsung lompat dan ini menjadi varian of concern," ungkapnya saat ditanyai Tribunnews.com, Sabtu (27/11/2021).