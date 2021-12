Omicron Menyebar Lebih Cepat, Namun Risiko Sakit Berat Lebih Rendah Dibanding Varian Delta

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat ini diketahui kasus Omicron yang terdeteksi ada di Indonesia mayoritas berasal dari pelaku perjalanan luar negeri (PPLN).

Dikutip dari laman Kementerian Kesehatan, pemerintah mengimbau masyarakat tidak melakukan perjalanan luar negeri.

Berdasarkan WHO HQ. Enhancing readiness for Omicron (B.1.1.529): Technical Brief and Priority Actions for Member States, 23 December 2021 disebutkan varian Omicron memiliki karakteristik penularan yang lebih cepat daripada varian Delta pada negara-negara yang telah mengalami transmisi komunitas.

Di Inggris, tingkat keparahan varian Omicron menyebabkan 29 kematian.

Estimasi risiko masuk perawatan gawat darurat Omicron 15-25 persen lebih rendah dibandingkan varian Delta.

Sementara, estimasi risiko hospitalisasi (rawat inap 1 hari atau lebih) akibat Omicron 40-45 persen lebih rendah.

Mutasi Omicron mengurangi efektivitas antibodi monoklonal termasuk Ronapreve (kombinasi Casirivimab dan Imdevimab).

Data awal menunjukkan Sotrovimab masih bisa menghambat Omicron dibandingkan antibodi monoklonal lainnya.

Seorang wanita menuliskan kata "Omicron" di selembar kertas yang akan ditempelkan pada boneka buatan tangan bergambar varian Omicron Covid-19 di Managua, pada 27 Desember 2021. - Boneka-boneka tersebut dibakar pada tengah malam pada 31 Desember sebagai tradisi mengucapkan selamat tinggal pada tahun yang lama dan menyambut yang baru. (Photo by OSWALDO RIVAS / AFP) (AFP/OSWALDO RIVAS)

Dalam waktu dua minggu (26 Desember 2021), 46 kasus Omicron terdeteksi di Indonesia. 15 orang di antaranya (32,6 persen) merupakan pelaku perjalanan dari Turki.

