Update Kasus Covid-19 di Indonesia, Terjadi Penurunan di 10 Provinsi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Kementerian Kesehatan menunjukkan data bahwa telah terjadi penurunan kasus konfirmasi Covid-19 di 10 provinsi terus terjadi hingga Rabu (23/2/2022).

Mengutip Kemenkes.go.id 6 provinsi yang kasusnya turun setelah sempat melewati jumlah kasus harian pada gelombang Delta. Di antaranya DKI Jakarta, Banten, Bali, Maluku, Papua dan NTB.

Sementara itu 4 Provinsi masuk fase pelandaian per Rabu (23/2/2022). Keempat provinsi tersebut adalah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, serta Papua Barat.

Tren penurunan kasus harian ini juga diikuti dengan tren penurunan positivity rate dalam seminggu terakhir. Terhitung pada Rabu (23/2/2022) DKI Jakarta, Banten, Bali, NTB, Maluku, dan Papua menunjukkan tren penurunan postivity rate.

Sedangkan Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Papua Barat tercatat mengalami pelandaian positivity rate.

PASIEN ISOLASI PUSKESMAS JURUMUDI - Nakes Rumah Isolasi Terkonsentrasi (RIT) Puskesmas Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, sedang memberikan pelayanan kepada Pasien Covid-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri, Kamis (17/2/2022). Sebelumnya RIT yang memiliki 75 tempat tidur ini sempat menampung 67 pasien positif Covid-19 yang menjalani isoman dan kini jumlahnya berkurang menjadi 33 orang pasien saja. WARTA KOTA/NUR ICHSAN (WARTA KOTA/WARTA KOTA/NUR ICHSAN)

Hingga kemarin, Kamis (25/2/2022) jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit masih terkendali. Keterisian tempat tidur isolasi maupun intensif COVID-19 masih terus bertahan di posisi 38% sejak Minggu (20/2/2022).

''Hingga Rabu (23/2), jumlah kejadian rawat inap RS untuk pasien COVID-19 per minggunya berada di 9,02/100.000 penduduk. Angka ini masih sangat memadai dibanding puncak perawatan pasien saat gelombang Delta 17 Juli 2021 lalu yang mencapai 33,69/100.000 penduduk,'' kata Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi.

Selain itu, tren rasio kematian (case fatality rate/CFR) mingguan per 22 Februari lalu juga mengalami penurunan, yaitu 6,61% dari minggu sebelumnya.

CFR nasional per minggunya kini berada di posisi 2,85. Di sisi lain kematian per 23 Februari kemarin berada di posisi 227 per hari. Jika dibandingkan dengan Delta, yaitu 27 Juli 2021 tercatat ada 2.069 kematian per harinya.

Nadia pun mengatakan, upaya-upaya penanganan dan pencegahan COVID-19 yang dilakukan pemerintah adalah untuk menekan risiko kematian.

"Kita juga terus memperluas dan mempercepat cakupan vaksinasi nasional untuk melindungi kelompok rentan,'' pungkas Nadia.