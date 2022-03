Ilmuwan Konfirmasi Temuan Varian Covid-19 Deltacron, Apakah Lebih Berbahaya?

TRIBUNNEWS.COM - Para ilmuwan telah mengonfirmasi adanya varian Covid-19 hibrida Delta-Omicron atau yang disebut Deltacron.

Deltacron adalah varian Covid-19 yang mengandung unsur Delta dan Omicron.

Dengan kata lain, Deltacron mengandung gen dari kedua varian, menjadikannya sebagai virus rekombinan.

Dikutip dari Live Science, temuan kasus Deltacron tersebut dikonfirmasi melalui pengurutan genom yang dilakukan ilmuwan di IHU Méditerranée Infection di Marseille, Prancis, menurut sebuah makalah yang diunggah ke database pracetak medRxiv pada 8 Maret 2022.

Kasus tersebut telah terdeteksi di beberapa wilayah Prancis.

Kemudian menurut database internasional GISAID, kasus juga ditemukan di Denmark dan Belanda.

Baca juga: Pakar Epidemiologi Menduga Deltacron Merupakan Varian Re-kombinan

Baca juga: Dari Demicron ke Deltacron, Benarkah Ada Gabungan Varian Delta dan Omicron? Ini Ulasan Ahli

Sementara mengutip Fortune, Laboratorium Helix yang berafiliasi dengan Pusat Pengendalian Penyakit AS, yang berbasis di San Mateo, California juga menemukan dua kasus unik hibrida Delta-Omicron ketika mengurutkan hampir 30.000 sampel positif Covid-19 yang diperoleh dari individu AS antara November dan Februari, menurut penelitian yang diterbitkan ke server pracetak untuk makalah ilmu kesehatan yang belum ditinjau oleh rekan sejawat, yang didirikan oleh Yale University dan The British Medical Journal.

Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi 20 kasus di mana individu terinfeksi Delta dan Omicron pada saat yang sama, termasuk satu kasus yang termasuk virus rekombinan tingkat rendah.

Dua kasus koinfeksi telah dilaporkan dalam penelitian lain yang saat ini sedang ditinjau, kata penulis penelitian.

Leondios Kostrikis, ahli virus di Universitas Siprus, mengumumkan pada 7 Januari bahwa dia telah mengidentifikasi beberapa yang disebut rekombinan Deltacron.