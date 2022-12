Kemenkes Ungkap Indonesia Masih Level 1 Transmisi Komunitas Covid-19

Financial Express

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Juru Bicara Kementerian Kesehatan, dr. Muhammad Syahril mengungkapkan Indonesia masih berada di Level 1 transmisi Komunitas atau level penularannya dalam satu kelompok masyarakat rendah.

Berdasarkan standar WHO, wilayah dinyatakan level 1 jika kasus Covid-19 tidak lebih dari 20 kasus per 100.000 penduduk per minggu.

Baca juga: WHO Perkirakan 90 Persen Populasi Dunia Memiliki Resistensi terhadap Covid-19

Dan memang, satu minggu terakhir tren kasus COVID-19 di Indonesia terus mengalami penurunan

Begitu juga dengan angka tren perawatan di rumah sakit.

''Pada tujuh hari terakhir rata-rata 5025 dan hari kemarin 1 desember 4.977, terjadi penurunan 21,2 persen,'' ujar dr. Syahril pada laman resmi Kementerian Kesehatan dikutip Tribunnews, Sabtu (3/12/2022).

Demikian halnya dengan kasus kematian, dalam satu minggu terakhir rata-rata per hari 46 dengan CFR masih 2,4 persen. Rawat inap di rumah sakit, BOR ada 10,9 persen.

Baca juga: Update Covid-19 Global 3 Desember 2022: Total Infeksi 649,3 Juta, Jumlah Pasien Sembuh 626,7 Juta

Per hari kemarin Jumat (2/12/2022) ada 6.352 total yang dirawat, rata-rata satu minggu terakhir per harinya 6.800 dengan BOR rata-rata 11,6 persen.

Tren perawatan rumah sakit di ruang isolasi lanjut dr Syahril, per tanggal 1 desember terdapat penurunan sebanyak 5,76 persen.

Demikian juga dengan tren perawatan di ruang intensif.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dr. Mohammad Syahril, Sp.P, MPH (Tangkap layar)

Kasus harian yang dirawat 602, dan harian dalam satu minggu terakhir sebanyak 649, terjadi penurunan 5,61 persen.

Meskipun terjadi penurunan kasus COVID-19, namun angka kematian akibat COVID-19 mengalami fluktuasi.

Dari rata-rata mingguan sebanyak 46 orang, terjadi kenaikan sebanyak 54 orang pada 1 Desember 2022, diiringi dengan peningkatan positivity rate, lanjut dr. Syahril.

Baca juga: Breaking News Covid-19 di Indonesia 2 Desember 2022, Tambah 4.179 Kasus Baru

Kasus COVID-19 saat masih didominasi di Pulau Jawa dan Bali dengan proporsi kasus mencapai 90,63 persen.