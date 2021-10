Waka DPD RI Mahyudin Ajak Mahasiswa Berpikir Out Of The Box

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Mahyudin ingatkan bahwa mahasiswa di era perkembangan teknologi saat ini harus berpikir out of the box atau dapat melahirkan sesuatu ide yang baru dan di luar perspektif.

Demikian disampaikan Mahyudin dalam kunjungan silaturahmi ke Sekolah Tinggi Teknologi (Stitek) Bontang di Jalan Ir H Juanda, Tanjung Laut, Sabtu (23/10/2021) siang.

"Kita di masa saat ini tidak bisa hanya mengikuti arus begitu saja, kalau memang mau berkembang harus mampu melampau batas. Seperti ketika saya sekolah dulu saya belajar giat untuk dapat melampau siswa lain," ucap Mahyudin dalam pertemuan.

Tidak hanya itu, Mahyudin juga menuturkan dengan kehadiran dirinya dalam kegiatan silahturahmi bersama dengan para pengurus Stitek Bontang dan juga mahasiswa, dapat menjadi memotivasi mahasiswa menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan maju.

"Karena setiap orang memiliki kemampuan untuk sukses dan maju, tergantung dari dalam diri sekarang. Kalau saya saja mampu, pasti mahasiswa disini juga bisa," tegasnya.

Sementara itu, disinggung terkait kesiapan pihaknya dalam mendukung Stitek Bontang guna mewujudkan kampus yang lebih baik dan berkembang di Bontang, dirinya mengaku siap apabila diperlukan dalam mengurus kepentingan surat- menyurat.

“Kalau memang kedepan mengalami kesulitan terkait surat menyurat, saya bantu tapi ya kita harap tidak ada kesulitan ya," ungkapnya.

Mahyudin berharap adanya Stitek di Kota Bontang dapat melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing di masa mendatang.

"Perubahan harus disikapi dengan cepat, apalagi wacana IKN yang akan berdiri di Kaltim. Jangan sampai, orang luar yang menguasai wilayah kita itu, kita jangan tertinggal lah," imbuhnya. (*)