Hasil MPL ID Babak Playoff Game 1: RRQ Maju ke Final Upper Bracket, ONIC vs BTR Pukul 18.30 nanti

TRIBUNNEWS.COM - Hari kedua MPL ID pertandingan pertama mempertemukan RRQ Hoshi dengan AURA FIRE.

Di pertandingan pertama ini RRQ Hoshi berhasil mengalahkan AURA FIRE dengan skor 3-2.

Dua babak dari lima permainan dimenangkan oleh AURA.

Di game ketiga, RRQ berhasil memenangkan pertandingan.

Lalu dua game setelahnya, AURA FIRE harus terpaksa mengakui kemengangan RRQ.

Dengan hasil tersebut AURA FIRE harus turun ke Lower Bracket.

Sedangkan RRQ bisa melaju ke final upper bracket untuk memperebutkan tempat di Grand Final.

Pertandingan kedua hari ini, akan mempertemukan ONIC Esports dengan Bigetron Alpha yang digelar pukul 18.30 WIB, Kamis 20 Oktober 2022.

Pemenang dari pertandingan kedua ini akan melaju untuk melawan RRQ.

Sedangkan tim yang kalah harus turun ke Lower Bracket untuk bertemu dengan AURA FIRE.

Jadwal MPL ID Babak Playoff

Kamis 20 Oktober 2022

1. RRQ Hoshi (3) vs (2) AURA FIRE (Best of 5)

2. ONIC Esports vs Bigetron Alpha (Best of 5) - 18.30 WIB

Jumat 21 Oktober 2022

1. AURA FIRE vs Tim kalah dari pertandingan 2 - 14.00 WIB

2. RRQ Hoshi vs Pemenang pertandingan 2 (Final upper bracket) - 18.30 WIB

(Tribunnews.com, Renald)