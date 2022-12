3 Tim Dota 2 Terbaik Sepanjang Tahun 2022, Esports Asal Eropa Mendominasi

Team Secret yang mampu menumbangkan juara bertahan, OG dengan skor 2-0 pada The International 10 kemarin, Selasa (12/10/2021). Berikut 3 tim esports Dota 2 terbaik sepanjang tahun 2022, Thundra Esports menjadi tim terbaik musim ini.

TRIBUNNEWS.COM -Simak 3 tim terbaik sepanjang tahun 2022 berdasarkan berakhirnya kalender kompetisi Dota 2 tahun 2022.

Dengan selesainya gelaran The International 11 terciptalah beberapa tim unggulan di musim ini.

Beberapa tim terbaik itu mampu mendominasi sepanjang event musim 2022.

Lahirlah juara baru di ajang The International 11 yakni tim asal Eropa Thundra Esports yang berhasil bawa pulang trofi Aegis of Champions (nama trofi The International) saat mengalahkan Secret di laga final.

Baca juga: CS:GO G2 Esports Juara Blast Premier World Final 2022 di Etihad Arena, Kalahkan Team Liquid 2-0

The International 2022 (Twitter @wykrhm)

Tribunnews.com telah merangkum 3 tim esports Dota 2 yang terbaik sepanjang tahun 2022, berikut usalannya:

1. Tundra Esports - Eropa

Tundra Esports membuktikan diri mereka sebagai tim Dota 2 terbaik di dunia, setelah menjuarai The International 2022 (TI11).

Pada babak final ini, Tundra Esports berhadapan dengan tim unggulan di kancah Dota 2, yakni Team Secret.

Meski berhadapan dengan salah satu tim Dota 2 unggulan dari Eropa yang berisi Oliver “skiter” Lepko, Leon “Nine” Kirilin, Neta “33” Shapira, Martin “Saksa” Sazdov, dan Wu “Sneyking” Jingjun berhasil menang dengan skor telak 3-0.

Dengan kemenangan ini, Tundra Esports berhak mendapat trofi Aegis of Champions dan total uang hadiah sekitar US 8,489,501 (Rp 132 miliar).

Diketahui, Thundra untuk pertama kalinya memenangan ajang bergengsi tersebut.

2. Team Secret - Eropa

Secret mungkin belum pernah menjuarai The International, namun torehan terbaiknya ketika melaju di babak final TI11 dan menduduki peringkat ketiga di TI10.

Meski hanya menduduki runner-up di TI11, mereka berhasil membawa hadiah sebesar US 2,461,033 (Rp 38 miliar).