Live Streaming M4 World Championship Hari Ini, Selasa 3 Januari 2023, ONIC Esports Main 2 Kali

TRIBUNNEWS.COM - Simak live streaming M4 World Championship yang telah memasuki hari ketiga, Selasa (3/1/2023).

Pada pertandingan M4 World Championship hari ketiga, ada satu wakil Indonesia yakni ONIC Esports yang dijadwalkan dua kali bermain.

Match pertama ONIC Esports bakal bertemu Malvinas Gaming yang berasal dari Peru.

Tim ONIC Esports yang sukses menjuarai MPL ID Season 10 (Instagram @nickyfernandoo.7)

Adapun lawan terakhir ONIC Esports ialah MDH Esports wakil asal Vietnam.

Seluruh pertandingan M4 World Championship dapat disaksikan melalui YouTube Mobile Legends Indonesia dan MPL Indonesia.

Jadwal M4 World Championship

Hari Ketiga

3 Januari 2023

Match 1: Malvinas Gaming vs Onic Esports - 14.05 WIB (Group A)

Match 2: Incendio Supremacy vs Burn x Team Flash - 15.05 WIB (Group B)

Match 3: MDH Esports vs Onic Esports - 16.05 WIB (Group A)

Match 4: Burn x Team Flash vs Blacklist International - 17.05 WIB (Group B)

Match 5: Todak vs MDH Esports - 18.05 WIB (Group A)

Match 6: Falcon Esports vs Blacklist International - 19.05 WIB (Group B)

Laga Kebangkitan ONIC Esports

Salah satu wakil Indonesia di M4 World Championship yang tergabung Grup B, ONIC Esports bakal mengusung misi kebangkitan pada pertandingan hari ketiga.

Hal ini dikarenakan ONIC Esports menelan kekalahan mengejutkan dari TODAK, wakil Malaysia, pada hari pertama M4 World Championship.

Akibat kekalahan itu, ONIC Esports harus puas berada di urutan keempat Grup B.

Berdasarkan situasi tersebut, ONIC Esports mau tidak mau harus menyapu bersih dua pertandingannya di hari ketiga M4 World Championship.

Dua kemenangan dibutuhkan ONIC Esports untuk lolos dar fase grup.

Sebagaimana diketahui, fase grup M4 World Championship masing-masing tim akan berlomba untuk mencari poin terbanyak.

Nantinya dua tim teratas berhak di babak fase Grup berhak melaju ke Upper Bracket.

Sementara dua tim terbawah bakal masuk ke Lower Bracket.

Untuk sistem pertandingan yang digunakan pada babak penyisihan grup akan menggunakan sistem B01 (Best of One Series).

Sedangkan untuk babak Upper Bracket akan menggunakan sistem Best of Five (BO5) dan babak Lower Bracket akan menggunakan sistem Best of Three (BO3).

Update Klasemen M4 World Championship

Grup B'

1. TODAK (Malaysia) | 2-0 | 2

2. Malvinas Gaming (Peru) | 1-1 | 1

3. MDH Esprots (Vietnam) | 0-1 | 0

4. ONIC Esports (Indonesia) | 0-1 | 0

