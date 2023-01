Live Streaming M4 World Championship Hari Ini, Laga Hidup Mati RRQ Hoshi, Tanding Jam 14.00 WIB

TRIBUNNEWS.COM - Simak live streaming M4 World Championship yang telah memasuki hari keempat penyelenggaraan, Rabu (4/1/2023).

Pada pertandingan M4 World Championship hari ini, ada satu wakil Indonesia yakni RRQ Hoshi yang menjalani laga hidup dan mati untuk mendapatkan tiket Knockout Upperbracket.

Seluruh pertandingan M4 World Championship dapat disaksikan melalui YouTube Mobile Legends Indonesia dan MPL Indonesia.

Berikut Link Nonton M4 World Championship

RRQ Hoshi diwajibkan menang agar bisa mendapatkan tiket Knockout Upperbracket.

Calon lawan RRQ Hoshi pada pertandingan terakhir Grup C adalah RSG Singapore.

Sebelum menghadapi RSG, Alberttt dkk telah melakoni dua pertandingan Grup C M4 World Championship.

Rinciannya, RRQ Hoshi membuka M4 World Championship dengan merebut kemenangan dari tim asal MENA, Occupy Thrones.

Adapun satu kekalahan RRQ Hoshi terjadi dihadapan Echo selaku wakil Filipina.

Dengan hasil tersebut, RRQ Hoshi sekarang tercecer di urutan ketiga Grup C.

Sementara RSG Singapore sendiri baru bertanding sekali dengan mengalahkan Occupy Thrones.

RSG Singapore pun sekarang menduduki urutan kedua di atas RRQ Hoshi.

Kini, RRQ Hoshi dan RSG Singapore akan saling berhadapan memperjuangkan tiket Knockout Upperbracket.

Jadwal M4 World Championship

Hari Keempat

4 Januari 2023

Match 1: RRQ Akira vs S11 Gaming Argentina - 14.00 WIB (Group C)

Match 2: Occupy Thrones vs Echo - 15.05 WIB (Group D)

Match 3: S11 Gaming Argentina vs Team Haq - 16.05 WIB (Group C)

Match 4: Echo vs RSG - 17.05 WIB (Group D)

Match 5: The Valley vs Team Haq - 18.05 WIB (Group C)

Match 6: RRQ Hoshi vs RSG - 19.05 WIB (Group D)

