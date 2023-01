Tak Ada Tim Gugur di Babak Grup M4, Ini Penjelasan Knockout Stage Upper Lower Bracket

TRIBUNNEWS.COM - Babak fase grup M4 World Championship tinggal menunggu hasil 6 pertandingan, hari keempat pada Rabu (4/1/2023).

Selepas mengetahui 6 hasil pertandingan tersebut, maka M4 World Championship akan melanjutkan ke fase Knockout Stage.

Jumlah 16 kontestan M4 World Championship yang terbagi dalam 4 grup itu dipastikan tidak ada yang gugur atau terelimanasi.

Format Knockout Stage M4 World Championship

2 tim teratas dari setiap grup akan melaju ke Upper Bracket, sedangkan 2 terbawah masuk Lower Bracket.

Babak Playoffs tersebut akan digelar selama 1 minggu, yakni tanggal 7 - 14 Januari 2023.

Mengutip laman GGWP, dua tim yang masuk Upper Bracket memiliki dua nyawa, sedangkan tim Lower Bracket yang kalah akan langsung tereliminasi.

Sebagai informasi, dua Lower Bracket pertama akan menggunakan sistem Best of 3 (Bo3) dan sisanya dengan sistem Best of 5 (Bo5).

Sementara puncak M4 World Championship adalah babak Grand Final yang digelar pada 15 Januari 2023.

Babak Knockout Stage dan Grand Final berlangsung di Istora Senayan, Jakarta.

Grand Final M4 World Championship akan mempertemukan antara dua tim terbaik dunia yang akan memperebutkan gelar juara.

Dalam babak Grand Final akan menggunakan sistem Best of 7 (Bo7).

Update Sementara Tim Lolos Upper dan Lower

M4 World Champinship telah menggelar 3 hari pertandingan babak grup, mulai 1 hingga 3 Januari 2023.

Tercatat baru Grup A dan B yang telah membagi timnya ke Upper Bracket dan Lower Bracket.