Hasil ONIC vs Falcon di Babak Knockout Stage M4 World Championship, Skor 3-0 untuk Si Landak

TRIBUNNEWS.COM - ONIC Esports berhasil mengalahkan perwakilan dari Myanmar yaitu Falcon Esports pada babak knockout stage M4 World Championship, Sabtu (7/1/2023).

Berlangsung di Tennis Indoor Stadium Senayan, Landak Kuning (ONIC Esports) menang telak atas Falcon Esports dengan skor 3-0 dan memastikan mereka tetap berada di jalur upper bracket.

ONIC Esports vs Falcon Esports sendiri bermain dengan format Best of Five (BO5).

Dimana tim yang pertama meraih poin ketiga itulah yang keluar sebagai pemenangnya.

Para pemain ONIC Esports saat berlaga di babak Knockout Stage M4 World Championship saat melawan Falcon Esports.

Berikut Ulasan Pertandingan ONIC Esports vs Falcon Esports:

Game Pertama

Game pertama ONIC Esports memilih hero Yu Zhong, Hayabusa, Lylia, Beatrix dan Kaja.

Dengan mendominasi game pertama, Kairi cs berhasil melumat Falcon Esports hanya dalam waktu 15:25 menit.

Berbandingan killnya pun terlalu jauh yakni ONIC Esports berhasil torehkan 15 sedangkan Falcon hanya 6.

Pemain ONIC yakni Kairi mendominasi jalannya pertandingan dengan torehkan 6 kill, 9 assist dan hanya terbunuh sekali saat menggunakan Hayabusa.

Dengan torehan tersebut Kairi dinobatkan sebagai pemain terbaik (MVP) di game pertama.

Game Kedua

Lanjut di game 2, berkaca dengan permainan Kairi yang terlalu OP (Over Power) menggunakan Hayabusa, maka Falcon Esports ban hero tersebut.

Sedangkan Kairi sendiri di game kedua memilih hero Martis.