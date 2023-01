Hasil Lower Bracket M4 Hari Ini, Selasa 10 Januari: TODAK & Team HAQ Kalah, Wakil Malaysia Habis

TRIBUNNEWS.COM - Simak rekap hasil Knockout Stage M4 World Championship yang telah menyelesaikan 4 pertandingan Lower Bracket, pada Selasa (10/1/2023) hari ini.

Hasil Lower Bracket M4 World Championship dibuka dengan kekalahan S11 Gaming (Argentina) dari Falcon Esports (Myanmar).

S11 Gaming bermain tanpa perlawanan dihadapan Falcon Esports yang mampu menang dua babak sekaligus, 0-2.

Jadwal pertandingan babak Knockout Stage M4 World Championship di hari keempat. (Tangkapan Layar YouTube @MPL Indonesia)

Kemudian match Lower Bracket kedua menyajikan pertandingan ketat antara Team HAQ (Malaysia) dengan Incendio Supremacy (Turki).

Perlawanan sempat diberikan Team HAQ sebelum mengakhiri laga dengan kekalahan dalam 3 babak atas Incendio Supremacy yang unggul tipis, 1-2.

Adapun laga ketiga Lower Bracket menjadi milik The Valley (Amerika Utara) yang mempecundangi Todak (Malaysia) dengan dua babak langsung, 2-0.

Todak pun menyusul rekan senegaranya Team HAQ yang lebih dahulu angkat koper dari M4 World Championship.

Dengan tersingkirnya Todak bersama Team HAQ maka wakil Malaysia di Lower Bracket M4 World Championship telah habis.

Sementara match penutup Lower Bracket dimenangkan RRQ Akira (Brasil) dari Occupy Thrones (Timur Tengah) dengan 2-0.

Berdasarkan hasil tersebut, babak selanjutnya Lower Bracket bakal diramaikan pertandingan antara Falcon Esports vs Incendio Supremacy dan The Valley vs RRQ Akira.

Untuk S11 Gaming, Todak, Team HAQ dan Occupy Thrones harus terhenti perjuangannya di babak kedua Lower Bracket.

Berikut Hasil Lengkap Lower Bracket M4 World Championship Hari Ini

Selasa, 10 Januari 2023

S11 Gaming 0-2 Falcon Esports