Link Live Streaming M4 World Championship Hari ini: ONIC vs ECHO Main Jam 18.00 WIB, Cek di Sini

Jadwal pertandingan babak Knockout Stage M4 World Championship hari keenam. Berikut link live streaming babak Knockout Stage M4 World Championship hari keenam, ONIC Esports vs ECHO tampil hari ini, Kamis (12/1/2023).

TRIBUNNEWS.COM - Berikut link live streaming babak Knockout Stage M4 World Championship hari keenam, Kamis (12/1/2023).

Di fase eliminasi hari ke-6 ini, tersaji dua laga menarik dan yang pertama yaitu The Valley akan berhadapan dengan RRQ Akira di lower bracket yang dimulai jam 14.00 WIB.

Kemudian ditutup dengan match sengit antara ONIC Esports vs ECHO di upper bracket, dimulai jam 18.00 WIB.

Semua laga pada hari ini akan menggunakan format Best of Five (BO5) atau tim yang pertama memperoleh angka 3, itulah tim yang keluar sebagai pemenangnya.

Keseruan duel tersebut di M4 World Championship ditonton melalui YouTube Mobile Legends Indonesia maupun MPL Indonesia yang bisa anda akses lewat link dibawah ini.

Link Live Streaming M4 World Championship Hari Keenam:

Dalam putaran kedua upper bracket kali ini, ONIC Esports akan menjamu runner-up MPL Filipina yaitu ECHO.

Melihat game sebelumnya ONIC Esports masih menang mudah saat berhadapan dengan Falcon Esports yang notabene juara Grup A M4 World Championship dan berakhir dengan skor 3-0.

Mengingat di Grup A sendiri bisa dibilang bagan neraka karena terdapat juara bertahan Blacklist International.

Sedangkan ECHO harus melewati drama kontra Team HAQ dengan skor tipis 3-2.

Bergeser di lower bracket terdapat wakil Amerika Utara yaitu The Valley akan melawan tetangganya sendiri dari Brasil yaitu RRQ Akira.

Di game sebelumnya, hal yang tak terduka terjadi dilakukan oleh The Valley pada putaran kedua lower bracket saat tundukan juara MPL Malaysia yaitu TODAK dengan skor 0-2.

Berikut Laga Knockout Stage M4 World Championship Hari Ini:

Kamis, 11 Januari 2022

Lower Bracket

Pukul 14.00 WIB - The Valley vs RRQ Akira

Upper Bracket

Pukul 18.00 WIB - ONIC Esports vs ECHO

