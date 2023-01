Jadwal Grand Final M4 World Championship Hari Ini, 15 Januari: Blacklist International vs ECHO

Grand Final M4 World Championship menyajikan pertarungan dua tim asal Filipina, Blacklist International vs ECHO, pada Minggu (15/1/2023) hari ini.

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal Grand Final M4 World Championship menyajikan pertarungan dua tim asal Filipina, pada Minggu (15/1/2023) hari ini.

Pertandingan Blacklist International vs ECHO akan menggunakan format best of 7 (BO7).

Keseruan duel Blacklist International vs ECHO dijadwalkan mulai pukul 17.30 WIB, live YouTube Mobile Legends Indonesia.

Blacklist International (kiri) saling bersalaman dengan RRQ Hoshi seusai bertanding di Upper Bracket M4 World Championshi. (Instagram @Blacklistmlbb)

Blacklist International akan bertemu ECHO untuk kedua kalinya di ajang M4 World Championship.

Sebelumnya Blacklist International sempat menghadapi ECHO pada pertandingan ketiga Upper Bracket.

Hasilnya, Blacklist International mampu mempecundangi ECHO dengan skor 2-3.

Kini, Blacklist International dan ECHO bakal saling berhadapan di partai puncak Grand Final M4 World Championship.

Jadwal Grand Final M4 World Championship Hari Ini

Minggu, 15 Januari 2023

Blacklist International vs ECHO

Pukul 17.30 WIB

Live on YouTube Mobile Legends Indonesia

Sebanyak 16 tim akan bersaing memperebutkan mahkota juara dunia Mobile Legends dan hadiah uang sebesar $300,000 (Rp 4,6 miliar) jika keluar sebagai pemenang M4 World Championship 2022.

Moonton selaku developer Mobile Legends sendiri telah menyiapkan uang sebesar $800,000 (Rp 11,9 miliar) untuk turnamen M4 World Championship.