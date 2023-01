Jadwal Valorant Challengers Indonesia 2023 Lengkap dengan Tim, Format dan Torehan Hadiah

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal pertandingan di Valorant Challengers Indonesia 2023 lengkap dengan format dan torehan hadiah kepada delapan tim yang berlaga yang dimulai dari hari Jumat (20/1/2023).

Di Valorant Challengers Indonesia 2023 terdiri dari delapan tim yang terbagi dari empat tim undangan dan empat tim dari babak kualifikasi.

Adalah Dewa United, Bigetron Arctic, Alter Ego dan BOOM Esports yang masuk kedalam tim jalur undangan.

Kemudian empat tim lainnya yang lolos lewat babak kualifikasi yaitu HeroZero Anubis, Dominatus, Hike Digital dan ARF Team.

Sejadinya turnamen Valorant Challengers Indonesia 2023 digelar mulai tanggal 20 Januari hingga 12 Maret yang terbagi dalam 7 minggu.

Roster Boom Esports divisi Valorant tahun 2023. (Instagram @boomesportsid)

Berikut 8 Tim yang Berlaga di Valorant Challengers Indonesia 2023:

Jalur Undangan

- Dewa United

- Bigetron Arctic

- Alter Ego

- BOOM Esports

Babak Kualifikasi

- HeroZero Anubis

- Dominatus

- Hike Digital

- ARF Team

Dari delapan tim tersebut akan memulai laga lewat fase grup dan terpilihlah enam tim yang akan lolos ke babak playoff.

Format pertandingan di babak fase grup akan menggunakan Best of Three (BO3) atau tim yang terlebih dahulu mendapatkan poin 2 maka akan keluar sebagai pemenangnya.

Babak fase grup tersebut berlangsung mulai tanggal 20-26 Februari 2023.

Kemudian enam tim yang lolos akan bermain di playoff yang dimulai dari tanggal 8-12 Maret 2023.