Jadwal WSL Season 6 Hari ini, 19 Januari: Bigetron Era vs MBR Delphyne, Nigma Galaxy vs RRQ Mika

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal Woman Star League (WSL) Season 6 hari ini yang menggelar dua pertandingan di fase grup, Kamis (19/1/2023).

Jadwal fase grup pertama hari ini menyajikan duel sengit antara Bigetron Era vs MBR Delphyne, dimulai pukul 16.40 WIB.

Kemudian dilanjut duel tak kalah serunya yaitu Nigma Galaxy vs RRQ Mika yang dimulai jam 18.50 WIB.

Sementara itu sampai hari ketiga ini, GPX Basreng masih memuncaki klasemen sementara dengan mengemas dua kemenangan.

Rekap hasil WSL Season 6 di hari kedua, GPX Basreng memimpin dengan torehan dua kemenangan.

Para penggemar WLS juga bisa menyasikan secara live YouTube di WSL Official.

Berikut Jadwal Fase Grup WSL Hari Ini:

Kamis, 19 Januari 2023

Pukul 16.40 WIB - Bigetron Era vs MBR Delphyne

Pukul 18.50 WIB - Nigma Galaxy vs RRQ Mika

Sedangkan GPX Basreng dibuntuti oleh sang jawara dari Mobile Legends divisi perempuan yakni Bigetron Era yang berhasil mengemas satu kemenangan di hari pertama WLS Season 6.

Kemenangan GPX Basreng didapati saat bertemu Foes Win di hari pertama dan Nigma Galaxy di hari kedua.

Sedangkan Bigetron Era baru bermain sekali di WSL Season 6 sampai hari kedua ini.