Jadwal Valorant Challengers Indonesia Split 2023 Hari Ini, Lengkap dengan Format dan Nominal Hadiah

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal Valorant Challengers Indonesia Split 2023 dilengkapi dengan format dan nominal hadiah yang dimulai hari ini, Jumat (20/1/2023).

Berakhirnya musim 2022, akhirnya musim baru dibuka dengan turnamen perdana Valorant Challengers Indonesia Split 2023.

Di laga pembuka babak fase grup yang mempertemukan Alter Ego vs Dominatus, pukul 16.00 WIB.

Kemudian dilanjut dengan pertarungan Bigetron Arctic vs Hike Digital, pukul 18.00 WIB.

Dua pertandingan tersebut merupakan laga antara tim unggulan dari jalur undangan melawan tim promosi dari babak kualifikasi.

Berikut Jadwal Pertandingan Valorant Challengers Indonesia Hari Ini:

Round 1

Jumat, 20 Januari 2023

Pukul 16.00 WIB - Alter Ego vs Dominatus

Pukul 18.00 WIB - Bigetron Arctic vs Hike Digital

Semua format pertandingan fase grup dijadwalkan menggunakan Best of Three (Bo3).

Pertandingan fase grup di Valorant Challengers Indonesia 2023 dijadwalkan terbagi dalam Round 7 yang terdiri dari 24 laga.

Sebanyak delapan tim akan memulai laga melalui babak fase grup yang dimulai dari 20 Januari hingga 26 Februari 2023.

Dari delapan tim tersebut akan terpilih enam tim yang akan lolos menuju babak playoff.