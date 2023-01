12 Tim yang Lolos ke Grand Final ESL Snapdragon Mobile Challange, Indonesia Sumbang 3 Perwakilan

TRIBUNNEWS.COM - Setelah melewati babak fase grup, akhirnya terpilihlah tim terbaik yang lolos ke grand final ESL Snapdragon Mobile Challange.

Babak grand final sendiri akan dijadwalkan bermain pada hari Sabtu (4/2/2023).

Dari 18 tim yang berlaga di turnamen Free Fire ini, munculah 12 tim yang lolos ke babak grand final ESL Snapdragon Mobile Challange.

Laga final nanti akan digelar di Mal Taman Anggrek, Jakarta, Indonesia.

Turnamen ESL Snapdragon Mobile Challange ini diikuti oleh berbagai tim eSports yang berada di Asia Tenggara.

Indonesia sedikitnya menyumbang perwakilan 4 tim eSports yang bertanding.

Adalah Saudara Esports, First Raiders Eclipse, Dewa United dan EVOS Divine.

Dari keempat tim tersebut sayangnya Dewa United tak berhasil lolos hingga babak grand final.

Berikut 12 Tim di Grand Final ESL Snapdragon Mobile Challange:

1. Saudara Esports

2. First Raiders Eclipse

3. EVOS Divine

4. eArena

5. Attack All Around

6. EVOS Phoenix

7. King of Gamers Club

8. Expand

9. Heavy

10. Team Flash

11. SEM9

12. Nigma Galaxy

Setelah melalui perjalanan yang banyak dari grup stage yang terbagi menjadi dua sesi mulai tanggal 2-22 Desember 2023.

Akhirnya terpilihnya 12 tim terbaik yang akan tampil di grand final.

Babak grand final nantinya akan dihelat mulai tanggal 4-5 Februari 2023.

Kemudian setiap harinya di grand final akan menyuguhkan 6 pertandingan.