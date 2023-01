Hasil Rekap MDL Indonesia Season 7 Open Qualifier Grup A, Tim Besutan Baim Wong Puncaki Klasemen

TRIBUNNEWS.COM - Berikut rekap hasil pertandingan MDL Indonesia Season 7 Open Qualifier Grup A, Selasa (24/1/2023).

Sebanyak 3 laga tersaji yang dimainkan di Grup A MDL Indonesia Season 7 Open Qualifier.

Yang terdiri dari 6 tim yang terbagi 2 grup untuk bersaing memperebutkan 2 tiket menuju MDL Indonesia Season 7.

Tim besutan Baim Wong yakni Tiger Wong Esports raih poin penuh di hari pertama MDL Indonesia Season 7 Open Qualifier Grup A.

Tiger Wong Esports sapu bersih 2 pertandingan hari ini kontra Opi Pegasus dan Freakout BJB.

Dengan hasil tersebut, Tiger Wong Esports bertengger dipuncak klasemen Grup A.

Berikut Rekap Pertandingan MDL Indonesia Season 7 Open Qualifier:

Grup A

Selasa, 24 Januari 2023

Pukul 11.00 WIB - Tiger Wong Esports 1-0 Opi Pegasus

Pukul 11.50 WIB - Freakout BJB 0-1 Tiger Wong Esports

Pukul 12.40 WIB - Opi Pegasus 1-0 Freakout BJB

Dengan hasil tersebut Tiger Wong Esports langsung lolos menuju semifinal upper bracket.

Sedangkan Opi Pegasus dan Freakout BJB berada di perempat final upper bracket dan masih menunggu pertandingan Grup B.

Grup B sendiri diisikan oleh Kagendra, Pabz Esports dan tim besutan dari Raffi Ahmad yakni RANS Esports.

Semua pertandingan di fase grup menggunakan format Best of One (Bo1).