eSports

12 Tim Siap Tempur di Final Snapdragon Pro Series Free Fire 2023, Indonesia Sumbang 3 Wakil

12 tim akan berlaga di Final Snapdragon Pro Series Free Fire 2023 yang bakal berlangsung di Mall Taman Anggrek, Jakarta, mulai 4-5 Februari 2023.

zoom-inlihat foto 12 Tim Siap Tempur di Final Snapdragon Pro Series Free Fire 2023, Indonesia Sumbang 3 Wakil
Garena Free Fire
Garena Free Fire - 12 tim akan berlaga di Final Snapdragon Pro Series Free Fire 2023 yang bakal berlangsung di Mall Taman Anggrek, Jakarta, mulai 4-5 Februari 2023. 

TRIBUNNEWS.COM - Sebanyak 12 tim bakal berlaga di Final Snapdragon Pro Series Free Fire 2023 yang bakal berlangsung di Mall Taman Anggrek, Jakarta, mulai 4-5 Februari 2023. 

Di partai Final Snapdragon Pro Series Free Fire 2023, 12 tim Free Fire terbaik dari seluruh wilayah Asia Pasifik bakal berjuang untuk menjadi yang terbaik.

Indonesia juga mengirimkan tiga wakilnya di Final Snapdragon Pro Series Free Fire 2023.

Mereka adalah EVOS DIVINE, SES Alfaink, dan First Raiders Eclipse.

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12 Tim di Final Snapdragon Pro Series Free Fire 2023

Indonesia

EVOS DIVINE

SES Alfaink

First Raiders Eclipse

Malaysia, Singapore, Philippines

SEM9

EXPAND

Thailand

Attack All Around

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12
Sumber: TribunSolo.com
Tags
eSports
Snapdragon Pro Series
Free Fire
Asia Pasifik
EVOS divine
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