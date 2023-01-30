eSports
12 Tim Siap Tempur di Final Snapdragon Pro Series Free Fire 2023, Indonesia Sumbang 3 Wakil
12 tim akan berlaga di Final Snapdragon Pro Series Free Fire 2023 yang bakal berlangsung di Mall Taman Anggrek, Jakarta, mulai 4-5 Februari 2023.
Penulis: Isnaini Nurdianti
Editor: Siti Nurjannah Wulandari
TRIBUNNEWS.COM - Sebanyak 12 tim bakal berlaga di Final Snapdragon Pro Series Free Fire 2023 yang bakal berlangsung di Mall Taman Anggrek, Jakarta, mulai 4-5 Februari 2023.
Di partai Final Snapdragon Pro Series Free Fire 2023, 12 tim Free Fire terbaik dari seluruh wilayah Asia Pasifik bakal berjuang untuk menjadi yang terbaik.
Indonesia juga mengirimkan tiga wakilnya di Final Snapdragon Pro Series Free Fire 2023.
Mereka adalah EVOS DIVINE, SES Alfaink, dan First Raiders Eclipse.
Baca juga: ONIC Esports Resmi Umumkan Acil Jadi Staf Pelatih di MPL ID Season 11, Kini Pakai Nama Punggung Adi
12 Tim di Final Snapdragon Pro Series Free Fire 2023
Indonesia
EVOS DIVINE
SES Alfaink
First Raiders Eclipse
Malaysia, Singapore, Philippines
SEM9
EXPAND
Thailand
Attack All Around
Sumber: TribunSolo.com
|Geek Slate Resmi Umumkan Roster MPL ID Season 11, Ada Nama Matt yang Dipinjam dari Bigetron Esports
|ONIC Esports Resmi Umumkan Roster MPL ID Season 11, Tim Landak Kuning Pertahankan Skuad M4
|Eks ONIC Esports Coach Aldo Resmi Melatih Bigetron Alpha di MPL ID Season 11
|BOOM Esports Terdegradasi ke Divisi 2 DPC SEA Usai Dikalahkan Blacklist International