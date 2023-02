Jadwal DPC SEA 2023 Divisi 2 Hari Ini 3 Februari: Army Geniuses vs Atlantis Pukul 18.00 WIB

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal Dota Pro Circuit (DPC) SEA 2023 Divisi 2 hari ini, Jumat (3/2/2023).

Salah satu tim Indopride yang berlaga hari ini yaitu Army Geniuses akan melawan Atlantis pada pukul 18.00 WIB.

Sedangkan laga pembuka pada hari ini akan tersaji duel antara Team Flow vs Myth Avenue Gaming pukul 12.00.

Kemudian dilanjutkan duel antara UD Vessuwan vs Polaris Esports pukul 15.00 WIB.

Keseruan turnamen Dota 2 edisi DPC SEA 2023 Divisi 2 hari ini dapat anda saksikan melalui live streaming YouTube dan Facebook dari EpulzeGaming.

Berikut Jadwal DPC SEA 2023 Divisi 2 Hari Ini:

Jumat, 3 Februari 2023

Pukul 12.00 WIB

Team Flow vs Myth Avenue Gaming

Pukul 15.00 WIB

UD Vessuwan vs Polaris

Pukul 18.00 WIB

Army Geniuses vs Atlantis

Keseluruhan pertandingan DPC SEA 2023 Divisi 2 dijadwalkan menggunakan format Best of Three (Bo3).

Kemudian tak ada sistem playoff yang berarti 8 tim yang berlaga akan berlomba untuk mencari poin terbanyak.

Sedangkan 2 tim teratas akan naik ke divisi 1 untuk turnamen berikutnya di DPC SEA.

Tak hanya lolos ke divisi 1, pemenang DPC SEA 2023 Divisi 2 berhak membawa pulang hadiah sebesar $17,000 (Rp 253 juta).