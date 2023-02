Jadwal MCS Season 3 Hari Ini 2 Februari: Ada Laga Big Match RRQ Sena vs EVOS Icon Pukul 20.00 WIB

Jadwal MCS Season 3 hari ini, Jumat (3/2/2023). Simak jadwal Group Stage MLBB Competitive Series (MCS) Season 3 hari ini, Jumat (3/2/2023). Ada laga big match antara RRQ Sena vs EVOS Icon.

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal Group Stage MLBB Competitive Series (MCS) Season 3 hari ini, Jumat (3/2/2023).

Jadwal MSC hari ini bakal menyajikan tiga pertandingan yang berada di Grup B, ada laga big match antara RRQ Sena vs EVOS Icon pukul 20.00 WIB.

Sedangkan laga pembuka pada hari ini akan mempertemukan Geek Salte Jr vs Kagendra pukul 16.00 WIB.

Kemudian dilanjutkan pertandingan antara Kagendra vs EVOS Icon pada pukul 18.00 WIB.

Keseruan turnamen MCS Season 3 hari ini dapat anda saksikan secara live streaming di kanal YouTube dan Facebook dari UPointEsports.

Berikut Jadwal MCS Season 3 Hari Ini:

Jumat, 3 Februari 2023

Pukul 16.00 WIB

Geek Slate Jr vs Kagendra

Pukul 16.00 WIB

Kagendra vs EVOS Icon

Pukul 20.00 WIB

RRQ Sena vs EVOS Icon

Seluruh pertandingan di babak Group Stage dijadwalkan menggunakan sistem Best of Three (Bo3).

Sedangkan babak playoff sendiri dijadwalkan digelar pada 5-6 Februari 2023.

Kemudian babak Grand Final bermain pada tanggal 6 Februari 2023.

Seluruh pertandingan dimainkan dengan sistem Online atau tidak bermain di venue.