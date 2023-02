Roster Persija EVOS, Microboy Resmi Menikah di Tanggal dan Bulan yang Cantik

TRIBUNNEWS.COM - Pro player PUBG Mobile yakni Microboy atau pemilik nama asli Nizar Lugatio Pratama dikabarkan telah resmi menikah di tanggal dan bulan yang cantik.

Kabar ini terungkap lewat instastory Microboy sendiri pada Kamis, 2 Februari 2023.

Momen kebahagiaan Microboy dapat dilihat dari unggahan sosial media teman-teman terdekatnya.

Microboy sendiri menikahi perempuan bernama Alviya.

Alviya yang memiliki nama lengkap Alvia Risti Sudiarto adalah teman satu sekolah dari Microboy.

Dari foto yang dibagikan di media sosial, terlihat wajah bahagia mempelai yang berbalut busana adat Jawa.

Kabar tersebut dibenarkan lewat unggahan story teman-temannya seperti CEO Bigetron yakni Koh Ed dan sahabatnya Ryzen dan Misery.

Sahabat dekatnya di Bigetron yakni Ryzen terlebih dahulu memberi ucapan sembari mendoakan pernikahan Microboy.

"Congrat Microboy semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah," tulis Ryzen di Instastory-nya.

Menariknya, dari rangkaian story yang dibagikan Microboy adalah instastory Misery yang memotret sebuah papan bunga dari Persija Esports.

“Selamat menempuh hidup baru Nizar & Alviya. Semoga menjadi keluarga yang saqinnah mawaddah warrohmah!” tulis Misery lewat papan bunga.

Misery sendiri adalah teman rekan setim Microboy di Persija EVOS.

Tak hanya rekan setimnya, EVOS Esports juga memberi ucapan selamat dengan judul 'Si Tiba-Tiba Nikah'.

"Definisi satset ala Microboy, happy wedding boyyy! Best wishes buat Microboy dan istri. We’re so happy for you guys!" begitulah kebahagian yang diungkap oleh keluarga besar EVOS Esports melalui akun instagram @evosesports.