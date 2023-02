Jadwal Lengkap MPL Season 11, Catat Tanggal Mainnya!

Turnamen Mobile Legends: Bang Bang Professional League Philippines (MPL PH) Season 11 segera dimulai pada Februari 2023. Jadwal lengkap MPL PH Season 6 yang dimulai pada tanggal 17 Februari 2023. Dibuka dengan laga ulangan final M4 antara Blacklist International vs ECHO.

TRIBUNNEWS.COM - Mobile Legends Pro League (MPL) PH (Filipina) 2023 nampaknya bergerak lebih cepat untuk memulai musim.

Pasalnya turnamen yang berdomisili di Filipina telah umumkan tanggal main yang diikuti 8 tim eSports.

Berbeda dengan Indonesia yang belum merilis tanggal mainnya.

MPL PH Season 11 sendiri dijadwalkan bermain pada tanggal 17 Februari 2023.

Laga pembuka MPL PH Season 11 tersebut dijadwalkan mempertemukan duel Blacklist International vs ECHO.

Laga ulangan final M4 World Championship nampaknya tersaji di awal pekan.

MPL PH Season 11 sendiri nantinya dijadwalkan bermain hingga minggu kedelapan.

Berikut Jadwal MPL PH Season 11

Minggu 1

Jumat, 17 Februari 2023

Pukul 15.00 WIB - Blacklist International vs ECHO

Pukul 17.30 WIB - TNC Pro Team vs Nexplay EVOS

Sabtu, 18 Februari 2023

Pukul 12.30 WIB - ECHO vs Bren Esports

Pukul 15.00 WIB - ONIC PH vs Omega Esports

Pukul 17.30 WIB - TNC Pro Team vs Blacklist International

Minggu, 19 Februari