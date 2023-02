Jadwal MDL Season 7 Hari Ini, 13 Februari: RRQ Sena vs Geek Slate Jr, Rebellion Sinai vs EVOS Icon

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal MDL ID Season 7 (Mobile Legends: Bang Bang Development League) hari ini, Senin (13/2/2023).

Sebanyak lima pertandingan bakal tersaji hari ini.

Semua mata bakal tertuju pada dua pertandingan dari tim MPL.

Adalah yang pertama duel RRQ Sena vs Geek Slate Jr pukul 14.30 WIB.

Kemudian Rebellion Sinai vs EVOS Icon pada pukul 16.45 WIB.

Daftar kontestan MDL ID Season 7 (Instagram @mdl.indonesia)

Hingga saat ini ONIC Progidy masih memimpin klasemen sementara Grup A dengan torehkan 3 kemenangan.

Sedangkan Grup B dipimpin oleh tim besutan Atta Halilintar yaitu Pendekar Esports.

Sementara itu semua laga pada babak regular season atau group stage menggunakan format Best of Three (Bo3).

Seluruh pertandingan MDL ID Season 7 bisa disaksikan melalui YouTube dan Facebook MDL Indonesia.

Jadwal Pertandingan MDL ID Season 7 Hari Ini, Senin (13/2/2023)

Jam 10.00 WIB - DNS Hammersonic vs Kylo Esports

Jam 12.15 WIB - A8 Pabz vs GPX

Jam 14.30 WIB - ORRQ Sena vs Geek Slate Jr

Jam 16.45 WIB - Rebellion Sinai vs EVOS Icon